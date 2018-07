„Der Geschäftsbetrieb soll erhalten bleiben“

Anzeige

Die IHP Service, eine Tochter des Maschinenrings Tauber-Franken, hat Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt.

Schillingstadt. „Wir wollen den Geschäftsbetrieb stabilisieren und soweit möglich fortführen.“ Dieses Ziel hat der Michelstadter Rechtsanwalt Marcus Winkler von der Kanzlei BBL ausgegeben. Er wurde vom zuständigen Amtsgericht Mosbach zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Die Firma IHP mit Sitz in Schillingstadt hatte Ende Juni den Antrag auf die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt.

Wie die IHP in Schieflage gekommen ist, konnte Winkler auf Nachfrage der FN noch nicht sagen. Er sei gerade dabei, sich einen Überblick über die wirtschaftliche Situation zu verschaffen und habe Gespräche mit allen wesentlichen Beteiligten aufgenommen, verwies er auf eine Pressemitteilung. Die Konsolidierung ist ihm wichtig. Er wolle das Unternehmen wieder auf eine solide Basis stellen und möglichst viele Arbeitsplätze am Standort erhalten, heißt es in dem Pressetext weiter. Daher prüfe man nun alle bestehenden Sanierungsoptionen. Betroffen von der Insolvenz sind rund 100 Mitarbeiter. Sie seien bereits über weitere Schritte informiert worden, heißt es in dem Schreiben weiter. Bis einschließlich August würde Insolvenzgeld ausbezahlt. Zudem werden 45 Leiharbeiter beschäftigt. Der Geschäftsbetrieb werde derzeit in vollem Umfang fortgeführt. Positiv stimme dabei die Tatsache, dass die IHP bei ihren Kunden einen guten Ruf genieße.