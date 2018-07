Der Heimat stets eng verbunden

Anzeige

Abitur und Studium

Nicht nur dass er dort am Gymnasium sein Abitur ablegte, was den Weg zum Studium an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Vallendar ebnete, auch Pallottis Wirken, sein Umgang mit Klerikern und Laien auf Augenhöhe, seine Forderung sich gemeinsam für die Erneuerung der Kirche einzusetzen, beeindruckte sehr und Pater Hafner konnte sich damals wie heute mit Vinzenz Pallottis Anliegen und Zielen identifizieren. Groß war daher die Freude, als viele Gedanken des Ordensgründers im Zweiten Vatikanischen Konzil ihren Niederschlag fanden. Am 20. Juli 1958 empfing er in Friedberg bei Augsburg von Bischof Dr. Freundorfer seine Priesterweihe, die ihm auch heute noch sehr präsent ist. Die Erinnerungen an die „schlotternden Knie“ beim feierlichen Einzug in die Kirche oder das Niederknien seiner Familie vor ihm als Neupriester beim Primizsegen erzeugen noch immer ehrfurchtsvolle, dankbare und emotionale Momente.

Der Fokus von Pater Hafners Tätigkeit lag stets im seelsorgerischen Wirken, insbesondere in der Versorgung von Pfarr- und Filialgemeinden, so unter anderem in Schwäbisch Gmünd, München und in verschiedenen Orten des Bayrischen Walds. Viele Begegnungen, Gespräche, frohe Feste, aber auch nahezu surreal anmutende Familientragödien beinhaltet diese Zeit.

Unvergessen ist auch die allererste Nacht im September 1972 in München, als eine palästinensische Terrororganisation ein Attentat bei den Olympischen Spielen verübte. „Das war ein schwerer Schock für die Stadt und überall spürbar“, erinnert sich der Jubilar. Nach Stationen in Eichstätt, wo er die Marianische Männerkongregation der Diözese betreute, sowie in Salzburg als Mitarbeiter im Noviziat, lebt er nun in Immenstaad am Bodensee in der St. Vinzenz Pallotti Seniorenstation inmitten von Obstanlagen und Weinbergen und genießt den Blick auf den See und die Berge. Mit weiteren auf der Station lebenden Patres feiert er täglich die Heilige Messe und genießt bei zufriedenstellender Gesundheit und geistiger Frische die regelmäßigen Abendspaziergänge. Der Heimat immer noch eng verbunden durch viele Urlaube, Besuche und Familienfeste, nimmt er nun aus der Ferne regen Anteil und ist vielfältig interessiert.

