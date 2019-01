„Die Gemeinde Ahorn zieht wieder Menschen an“

Die neue Lust aufs Land und der zuversichtliche Blick in die Zukunft standen im Mittelpunkt der Reden beim Neujahrsempfang in der Gemeinde Ahorn.

Ahorn. Bürgermeister Elmar Haas nutzte in seiner Rede die Gelegenheit, einmal mehr deutlich zu machen, wie sehr ihm die Zukunft der Gemeinde Ahorn und das Wohlergehen ihrer Bürger am Herzen liegen. In der Aula des Lernhauses Ahorn sprach er am Sonntag von einem „bewährten Dialog“ zwischen Bürgern und Politik und sagte: „Wir brauchen den Ausgleich und Übereinkünfte, um Ahorn weiterzuentwickeln, Projekte durchzuziehen und große Aufgaben bewältigen zu können.“

Wohlwollend erwähnte er die „vertrauensvolle Zusammenarbeit“, die sich mit den Bürgern, dem Gemeinderat und der Verwaltung entwickelt habe. Er sagte: „Wir sind natürlich nicht immer einer Meinung, aber uns verbindet das Interesse an einer guten Entwicklung unserer Gemeinde.“ Sein Dank galt allen, die sich für ihre Gemeinde engagieren.

„Ahorn“, freute sich der Rathauschef, „steht besser da als in vielen Jahren zuvor.“ Dazu trügen neben den höheren Zuweisungen aufgrund der guten Konjunktur und verbesserten Finanzbeziehungen mit dem Land auch die guten Pachteinnahmen „durch Wind und Sonne“ bei.

Als besonders positive Beispiele für Ahorns Entwicklung erwähnte er die Erschließung der Baugebiete in Eubigheim und Schillingstadt, das neue Dorfgemeinschaftshaus in Buch sowie die Erweiterung des Lernhauses Ahorn – der Zuwendungsbescheid werde übrigens immer noch sehnlich erwartet. Ganz oben auf seinem Wunschzettel steht nach wie vor die „vernünftige“ Zuganbindung der Gemeinde – ergänzt durch Zubringerbusse.

Angebote zügig ausbauen

Bürgermeister Haas freute sich auch über die höhere Geburtenrate und das Interesse an der Gemeinde: „Ahorn“, sagte er, „zieht wieder Menschen an.“ Allerdings sei damit auch die finanziell nicht einfache Aufgabe verbunden, „unsere Angebote für Kinder und Jugendliche zügig auszubauen. Hier zu investieren, heißt Zukunft“, sagte er.

Der Verwaltungschef erwähnte aber auch die Abwanderung, die sowohl den Landkreis als auch Ahorn betreffe. „Das stellt die Gemeinde vor die Aufgabe, den Spagat zu schaffen, nämlich einerseits Angebote auch mal zu reduzieren und andererseits weiterhin all das zu bieten, was die Bevölkerung erwartet.“

Doch er ist zuversichtlich: „Ahorn ist ein Ort, in dem sich viel bewegt, nicht zuletzt durch Initiativen der Einwohner.“ Hier erwähnte er besonders den neu gegründeten Bürgerbus-Verein.

Ansprechpartner für alle

Erneut sprach er den Zusammenhalt in der Gemeinde an, als er sagte: „Ich als Bürgermeister, die Verwaltung sowie die Gemeinde- und Ortschaftsräte sind Ansprechpartner für alle. In Ahorn soll sich niemahd übergangen oder abgehängt fühlen. Nur so können wir Ressentiments und populistischer Stimmungsmache entgegenwirken und gleichzeitig die Zusammengehörigkeit stärken.“ Dieses Gefühl der Verbundenheit und die Besinnung auf die Stärken seien unerlässlich in dieser globalisierten Welt, in der sich „die wirtschaftliche und politische Großwetterlage auf jede Kommune und jedes Unternehmen“ auswirke.

Gute Schulen und eine gute Ausbildung seien ein wichtiger Weg, den Herausforderungen zu begegnen. „Daher“, sagte er, „bin ich sehr froh, dass wir wieder in das Schulgebäude investieren wollen, um weiterhin eine gute Ausbildung gewähren zu können. Fachkräfte werden schon heute händeringend gesucht. Ohne Weiterbildungs- und Umschulungsmaßnahmen, ohne eine leichtere Anwerbung von Arbeitskräften aus anderen Ländern und die Beschäftigung von Migranten kommen wir nicht weiter. Unser Land ist auf Migration angewiesen. Deshalb ist das neue Ein- beziehungsweise Zuwanderungsgesetz ein wichtiger Schritt.“ In Buch, kündigte er an, werden weitere Gewerbeflächen ausgewiesen. Damit sollen Firmen auf Expansionskurs und Unternehmen, die sich in der Gemeinde niederlassen wollen, Räumlichkeiten in guter Lage finden.

Elmar Haas sprach auch die schnelle Datenübertragung, „heute das A und O“, an. Es werde „allerhöchste Zeit“, dass das auch verfügbar ist. Denn: „Gerade für uns im ländlichen Raum kann eine gute Internetanbindung noch bestehende Nachteile ausgleichen und unsere Gemeinde insgesamt attraktiver machen.“

Zu den vordringlichsten Aufgaben gehöre es nach wie vor, in Kinderbetreuung und Schule, in Wohnungsbau und Barrierefreiheit sowie in Kultur und Sport zu investieren. Dazusagte er, „begrüße ich auch den 12-Punkte-Plan der CDU-Fraktion für starke Kommunen. Besonders die Einführung des Flächenfaktors in den kommunalen Finanzausgleich sei bereits seit langem eine Kernforderung des Gemeindetags: „Er wird mit dafür sorgen, dass wir gleichwertige Lebensverhältnisse für unsere Bürger im ganzen Land sichern“, so Haas. „Wir sollten mit Zuversicht nach vorn blicken“, sagte der Bürgermeister abschließend. Kreative und innovative Menschen, die Bereitschaft zusammenzuarbeiten und den Grund für eine gute Zukunft zu legen, seien eine gute Basis für das neue Jahr, in dem sich auch schon ein Grund zum Feiern angesagt hat: Die Partnerschaft der Gemeinde Ahorn mit Plesder in der Bretagne feiert ihren 20. Geburtstag.

„Schöne Gesamtgemeinde“

MdB Alois Gerig sprach in seinem Grußwort von der „schönen Gesamtgemeinde Ahorn“ und sagte: „Man könnte vieles beklagen – Krieg, Terror, Populismus und den Klimawandel. Ich aber bin einer, der immer lieber das Licht als den Schatten sieht. Vieles ist gut bei uns, nie ging es den Menschen in Deutschland im Durchschnitt so gut. Die Konjunktur läuft hervorragend, die Wirtschaft brummt, der Arbeitsmarkt ist gut ausgelastet – auch bei uns im ländlichen Raum. Wir brauchen eine gute Infrastruktur und müssen Sorge tragen, dass sich die Menschen hier wohlfühlen und neue Lust aufs Land bekommen.“ Abschließend meinte er: „Lassen Sie uns voller Mut und Zuversicht das anpacken, was auf uns zukommt.“

MdL Wolfgang Reinhart zitierte Gandhi, als er sagte: „Die Zukunft hängt davon ab, was wir heute tun.“ Und gleich am heutigen Dienstag will er in Stuttgart aktiv werden, versprach er am Sonntag. Über den neu aufgelegten kommunalen Sanierungsfonds des Landes würden auch die Gemeinden, Städte und Kreise beteiligt und erhalten innerhalb drei Jahre rund 600 Millionen Euro, um Schulgebäude und Brücken zu sanieren.

„Sie haben den Neubau verdient“

Dass die Gemeinde Ahorn noch immer auf den Zuwendungsbescheid für den Erweiterungsbau am Lernhaus warte, „das kann ja nicht sein“. „Sie haben den Neubau verdient“, sagte Reinhart und lobte unter viel Beifall die „tolle Schulleiterin Carmen Stemmler“ und den „tüchtigen“ Bürgermeister.

Auch Reinhart beschwor den Zusammenhalt in der Gemeinde. Er sprach von „weltweiten Veränderungen wie nie zuvor“, sah aber auch allen Grund zu Zuversicht und Optimismus. „Der Weg zum Glück führt immer über die Brücke der inneren Zufriedenheit“, sagte er.

Pfarrerin Julia Ehret erzählte die alte chinesische Legende von einem armen Hochzeitspaar. „Wenn nicht wir die Welt heller machen – wer dann?“ sagte sie in ihrer vielbeklatschten Rede.

