Die Stundenglocken läuten wieder

Die Freude in Schillingstadt ist groß: In Kürze werden die Glocken wieder läuten.

Schillingstadt. Seit über 25 Jahren schweigen in Schillingstadt die Glocken – die früher die Zeit angesagt haben. Die Bauern und Bäuerinnen draußen auf dem Feld wussten dann, was die Stunde geschlagen hatte. Und nicht nur die Stunde ertönte, sondern auch jede Viertel Stunde wurde angezeigt. Taschen- oder später Armbanduhren hatte die wenigsten.

So ist in vielen Gemeinden seit Jahrhunderten der Bürgermeister für die Kosten der Uhr und des Schlagwerks verantwortlich. „In meiner letzten Stelle in Nussloch wohnte ich quasi unter dem Kirchturm. Weil die Felder so weitläufig waren und die Feldarbeiter oft erst beim zweiten oder dritten Schlag anfingen, mitzuzählen, läutete es zur vollen Stunde immer doppelt“, so Pfarrer Tecklenburg. „Das bedeutet aber um Mitternacht erstmal viermal Bim-Bam für die volle Stunde, dann 24 Mal die tiefe Glocke für den Stundenschlag. Interessierten Neubürgern empfahl ich oft, doch erstmal eine Nacht Probe zu schlafen, ob die neue Wohnung in Kirchturmnähe wirklich das Richtige sei.“