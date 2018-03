Dieb auf frischer Tat ertappt

Anzeige

Berolzheim.Richtig frech war ein Dieb am Montag um 10 Uhr in Berolzheim. Durch die nicht abgeschlossene Wohnungstüre gelangte er in das Wohnhaus eines Bauernhofes. Dort durchwühlte er gerade einen Waschtisch im Schlafzimmer, als die 82-jährige Bewohnerin und ihr 86-jähriger Ehemann den Dieb entdeckten.

Dieser flüchtete mit einem Komplizen in einem Transporter Richtung Autobahn.

Der Transporter war dunkel und hatte das vermutlich ausländische Kennzeichen F-1971.