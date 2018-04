Drei Meter hohe Mauer bringt Abhilfe

Anzeige

Die Deutsche Bahn bietet den Anliegern an der Strecke Möglichkeiten zum Lärmschutz. Bei einem Informationsabend wurde das Thema erläutert.

Ahorn. Die Ergebnisse des schalltechnischen Gutachtens stellten Ingenieure der Deutsche Bahn Netz AG und ein Schallgutachter am vergangenen Mittwoch im Lernhaus Ahorn vor. Außerdem schlugen sie mögliche Maßnahmen an der Bahnstrecke und an den betroffenen Häusern vor, um die Einwohner vor zu hohem Lärm durch den Zugverkehr zu schützen. Bürgermeister Elmar Haas hieß die Projektleiter Sabine Weiler und Julian Hellwig aus Karlsruhe, den Schallgutachter Martin Reichert und die Bürger willkommen.

In einer Präsentation erläuterte Julian Hellwig das vom Bundesverkehrsministerium mit 150 Millionen Euro geförderte Lärmsanierungsprogramm der DB Netz AG. Förderfähig seien Häuser, die vor dem 1. April 1974 erbaut wurden und einen Schallpegel von über 57 dB (A) durch den Zugverkehr aufwiesen. Für Gewerbegebiete gelte ein Höchstwert von 62 dB (A). Der Wert des Schalls wurde beim schalltechnischen Gutachten nicht gemessen, sondern errechnet. Außerdem werde die Kosten-Nutzen-Rechnung bei geförderten Maßnahmen vorgenommen, um nur wirtschaftlich sinnvolle Projekte umzusetzen.