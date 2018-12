Edgar Wagner und Wolfgang Gehrig Ehrenmitglieder

Eubigheim.Traditionell ehrt der FC Eubigheim bei der Jahresabschlussfeier im festlichen Rahmen langjährige und verdiente Mitglieder. Über 250 Besucher in der Turn- und Festhalle zeigten, welch hohen Stellenwert diese Veranstaltung in der Gemeinde hat. Vorsitzender Norbert Merkert hatte für alle zehn Frauen und 15 Männer eine kleine persönliche Laudatio. Die Vereinsehrennadel in Bronze für 15 Jahre Mitgliedschaft erhielten Heidi Scholz, Eva-Maria Kistner, Julia Scholz, Klaudius Stolz, Benjamin Wörner, Konstantin Panzer, Sebastian Gehrig. Mit der Silbernadel für 25-jährige Treue zum Verein wurden Petra Offner, Stefan Gabel, Klaus Rotter und Paul Eckert ausgezeichnet.

Die goldene Vereinsehrennadel für 40-jährige Mitgliedschaft ging an Emma Zimprich, Edith Wörner, Anette Jost, Christiane Haas, Angelika Blesch, Beate Schmitt, Peter Steffan, Andreas Wagner, Roland Schmitt, Harald Hofherr, Manfred Haas, Walter Post. Vor 50 Jahren sind Edgar Wagner und Wolfgang Gehrig in den FC eingetreten. Nun gehören die beiden zum Kreis der Ehrenmitglieder. cs

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.12.2018