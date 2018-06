Anzeige

Die Arbeiten am Dorfgemeinschaftshaus in Buch gehen voran – wenn auch langsamer als geplant. Im Herbst soll der Umbau „weitestgehend“ beendet sein. Der Gemeinderat Ahorn war vor Ort.

Ahorn. Gut Ding will manchmal Weile haben, viel Weile. Das wird gerade am Dorfgemeinschaftshaus in Buch deutlich. Das ehemalige Rathaus soll zu einem neuen Treffpunkt des Ortes erblühen – aber: es dauert. „Eigentlich wollten wir schon fertig sein“, gab Bürgermeister Elmar Haas am Dienstag bei der Baustellenbegehung zu.

Neues Ziel ist nun, den Umbau bis zum Spätherbst über die Bühne gebracht zu haben: „Wir gehen davon aus, dass die Arbeiten jetzt zügig voranschreiten“, sagte das Gemeindeoberhaupt.