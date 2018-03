„Ein absolut erfolgreiches Jahr“

Anzeige

Plus durch Mehreinnahmen

Die Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt beträgt im Jahr 2017 mit 1 150 000 Euro gar 428 000 Euro mehr als im Planansatz vorgesehen. Zustande kam dieses Plus durch Mehreinnahmen im Forst, bei der Pacht von unbebauten Grundstücken, also Windkraft-Standorte und Solaranlagen, dem Anteil an der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen.

Dieses gute Ergebnis ermöglicht es in diesem Jahr, 334 000 Euro aus der allgemeinen Rücklage zur Finanzierung von Projekten zu entnehmen.

Der Verwaltungshaushalt 2018 liegt bei 6 383 929 Euro, der Vermögenshaushalt umfasst ein Volumen von 2 850 000 Euro. Die Zuführung wird mit 748 000 Euro prognostiziert.

Für Investitionen werden 1 974 000 Euro veranschlagt, für den Erwerb von Grundstücken 644 000 Euro, die Darlehenstilgungen werden bei 232 000 Euro, die Kredite bei 158 000 Euro liegen.

Keine Neuverschuldung

Die Planung sieht laut Klaus Merkert vor, den Haushalt ohne eine Neuverschuldung auszugleichen. Die Gemeinde möchte sogar eine Sondertilgung von 74 000 Euro vornehmen und somit den Schuldenstand leicht abbauen.

Im Fokus der Investitionen, für den die Gemeinde im laufenden Jahr allein 590 000 Euro an Eigenmitteln bereithält, stehen der weitere Umbau des ehemaligen Rathauses in Buch zum Dorfgemeinschaftshaus, die Erschließung der Baugebiete „In der Barth II“ in Schillingstadt und „Schusteräcker II“ in Eubigheim, für die in der Sitzung am Montag bereits die ersten Vergaben erfolgt sind (siehe weiterer Bericht auf dieser Seite).

Wegen der hohen Nachfrage wird die Gemeinde bei den Erschließungen bereits in der Bauphase die Bauplätze veräußern.

Zuschussanträge für den Erweiterungsbau beim Lernhaus Ahorn in Eubigheim und für den Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Hohenstadt und Helmstheimer Hof wurden bereits gestellt. Die Projekte wurden mit insgesamt 70 000 Euro anfinanziert. Der Ausbau der Gemeinschaftsschule wird die größte Haushaltsposition in den Jahren 2019 und 2020 darstellen.

Dafür sind Verpflichtungsermächtigungen in einer Gesamthöhe von knapp 1,2 Millionen Euro angesetzt.

Die Pro-Kopf-Verschuldung betrug Ende vergangenen Jahres knapp 953 Euro und sank damit im Vergleich zum Vorjahr lediglich um drei Euro.

Pro-Kopf-Verschuldung sinkt

Da allerdings keine Neuverschuldung geplant ist und zudem eine Sondertilgung in Aussicht steht, wird die Pro-Kopf-Verschuldung zum Jahresende auf knapp 920 Euro, also immerhin um mehr als 30 Euro sinken.

Ausgewogen und gut finanziert

„Trotz der erheblichen Investitionen, die wir vor uns haben, bekommen wir das ohne Neuverschuldung hin. Darauf können wir schon ein bisschen stolz sein“, sagte Bürgermeister Haas in seinem Resümee. Er sprach von einem „ausgewogenen, ambitionierten, gut finanzierten Haushalt.“

Mit der Bauleitplanung für den Schul-Erweiterungsbau wird sich der Gemeinderat noch einmal befassen.

Die Räte stimmten im Rathaus in Schillingstadt der Prognose des Jahresabschlusses 2017 einstimmig zu, ebenso segneten sie die Haushaltssatzung 2018 und den Finanzplan 2017 bis 2021 einmütig ab.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 01.03.2018