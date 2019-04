Eine wichtige Säule der Dorfgemeinschaft

Die Neuwahlen bei der Generalversammlung des VfL Hohenstadt im Vereinsheim gingen problemlos über die Bühne. Weitere Höhepunkt wren Ehrungen verdienter Mitglieder.

Hohenstadt. Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Viola Kolbeck folgte das Grußwort von Bürgermeister Elmar Haas. Er führte aus, dass das Wasser und Abwasser des Vereinsheimes gratis zu- und abgeleitet wird. Ein Rasenschlepper , in Ausführung eines Kleinschleppers habe die Gemeinde angeschafft und könne vom VfL zur Rasenpflege ausgeliehen werden. Für die verlässliche, langjährige Teilnahme des VfL am Ferienprogramm dankte Elmar Haas besonders.

Die Vorsitzende präsentierte einen ausführlichen Geschäftsbericht. Ein spontaner Grillabend habe bei der Bevölkerung großen Anklang gefunden. Das Fußballturnier mit Festbetrieb sei gut angekommen.

Der zweitägige Vereinsausflug führte mit 44 Teilnehmern führte nach Amsterdam. Am Basteln im Rahmen des Kinderferienprogramms hätten wieder zahlreiche Kinder teilgenommen. Hauptorganisatorin Heike Karl konnte sich zum zehnten mal auf ihr bewährtes Helferteam verlassen.

Erfolgreich verliefen auch das Weiswurstfrühstück, das in Kooperation mit der Freiwilligen Feuerwehr veranstaltet wurde und die Kerwefeier.

Die Einteilung der ehrenamtlichen Vereinsheimwirte gestaltete sich manchmal schwer. 21 Wirte haben 92 Dienste absolviert. Josef Sczepurek und Berthold Karl haben die häufigsten Einsätze geleistet. Zwölf Mal war das Sportheim für Familienfeiern vermietet. Insgesamt haben im letzten Vereinsjahr zehn Vorstandssitzungen stattgefunden.

Elke Friedrich trug den detaillierten Kassenbericht vor. Sie beleuchtete ein erfolgreiches Vereinsjahr. Die Kassenprüfer Heinz Baumann und Gabi Sczepurek haben alle Vorgänge geprüft. Heinz Baumann bescheinigte eine sehr professionelle Kassenführung. Rudolf Bock beantragte die Entlastung, welche einstimmig erteilt wurde. Der Ortsvorsteher sprach ein großes Lob aus. Der VfL tue viel für die Dorfgemeinschaft. Positiv erwähnte er die aktive Arbeit des Vorstands.

Im Bericht der Abteilungen trug Heike Karl für die Damengymnastik vor. Mittlerweile sei die Freiluftsaison zum Walken eröffnet. Im Winter hätten in der Turnhalle die Gymnastik und der Muskelaufbau im Vordergrund gestanden. Die Salzgrotte in Assamstadt habe man besucht. Beim Abteilungsausflug nach Marktheidenfeld konnte die Stadt näher betrachtet werden. Heike Karl rührte die Werbetrommel für die Aktivitäten der Damengymnastikgruppe. Die Damen würden sich sehr über weitere Teilnehmerinnen freuen.

Viola Kolbeck verlas für den beruflich verhinderten Abteilungsleiter Fußball, Tim Baumann, den Bericht. Beim Gerümpelturnier in Hischlanden hat die VFL Freizeitfußball-Mannschaft teilgenommen. Im Firmenspiel traf man auf die JVA Adelsheim. Beim Turnier in Sindolsheim war der VFL ebenfalls präsent. Am Grillfestsonntag ist die ELF daheim gegen die II. Mannschaft des FC Eubigheim angetreten, ehe es zum Rückspiel in Eubigheim kam. Wohl einmalig in der Vereinsgeschichte gingen alle Spiele, zum Teil knapp, verloren.

Die Neuwahlen leitete Gerhard Ernst. Tim Baumann wurde von den Anwesenden einstimmig als Abteilungsleiter Fußball bestätigt. Die Beisitzer Jan Baumann, Andre Ilzhöfer, Markus Werfel, Willi Graser, Günter Gakstatter und Uwe Stefan wurden einstimmig wieder gewählt. Heiko Wünst als Schriftführer, Elke Friedrich als Kassiererin, Raphael Dressler als zweiter Vorsitzender und Viola Kolbeck als Vorsitzende ebenso. Einen breiten Raum nahmen die Ehrungen ein. Viola Kolbeck ehrte Elke Friedrich für 25 Jahre im Vorstand und davon 20 Jahre als Kassenwartin. Die Vorsitzende bedankte sich für die tolle Arbeit und dass sie immer ein offenes Ohr für Fragen gehabt habe. Als Zeichen des Dankes für die jahrelange, ehrenamtliche Tätigkeit für den VfL überreichte sie ein Geschenk und einen Blumenstrauß.

Für 30 Jahre im Vorstand, davon 29 Jahre als Schriftführer wurde Heiko Wünst geehrt. 30 Jahre sei eine lange Zeit und es sei nicht selbstverständlich, dass man ein Ehrenamt so lange ausübt. Er gelte als Ruhepol im Vorstand, der immer hilfreich mit Rat und Tat zur Seite steh, so die Vorsitzende. Ein Geschenk des VFL betonte diese Leistung.

Raphael Dressler wurde für zehn Jahre Vorstandsmitarbeit geehrt,davon zwei Jahre als Vize. Viola Kolbeck bestätigte, dass er immer dabei sei, wenn es gilt. Trotz des bevorstehenden Wegzuges hoffe der VfL auf weitere tatkräftige Unterstützung. Auch seine Leistung wurde mit einem Geschenk belohnt.

Für zehn Jahre Vorstandsarbeit als Beisitzer wurde Jan Baumann geehrt. Sein Maschineneinsatz unterstütze den Verein sehr.

Im Ausblick informierte die Vorsitzende über das geplante Grillfest mit Fußballturnier am 29./30. Juni 19. go

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.04.2019