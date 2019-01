Berolzheim.Unter dem Motto „Segen bringen – Segen sein. Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit“ machten sich die Ministranten der Pfarrgemeinde St. Kilian auf den Weg, um im Rahmen der Sternsingeraktion Spenden für Kinder in Not zu sammeln. Sie zogen von Haus zu Haus und brachten den Segen Gottes zu den Menschen. Ihr Einsatz wurde mit 2002,90 Euro belohnt. Bild: Kirchengemeinde

