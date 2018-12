Erfolgreicher Eubigheimer Weihnachtsmarkt

Eubigheim.Petrus hatte ein Einsehen und öffnete seine Schleusen erst am Sonntag, so dass am Samstag der 19. Weihnachtsmarkt im Eubigheimer Schlosshof ein voller Erfolg wurde. Nach der Eröffnung durch Schüler des Lernhauses Ahorn unter musikalischer Leitung von Musiklehrer Michael Henn und Denise Burkhardt freute sich Ortsvorsteher Roland Englert über die vielen Gäste, die aus nah und fern das stimmungsvolle Ambiente genossen. Bei kulinarischen Leckereien fanden sie fernab jeglichen Einkaufsstresses in entspannter Atmosphäre regionale Mitbringsel und nette Geschenkideen. „Es ist alles da“, so ein Besucher erfreut, der extra von weiter her angereist kam – ein Lob, das die Teilnehmer motiviert. Bei Glühwein, Eierpunsch und vielem mehr wartete man rund um die vielen Stehtische auf den Besuch des Nikolauses (Hans-Peter Scherer) und auf die große Verlosung des Ortschaftsrats. een/Bild: Günter Dünzl

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 05.12.2018