Eubigheim feiert seinen FC

Eubigheim.Die Planungen für das 100-Jahr-Jubiläum des FC Eubigheim laufen auf Hochtouren. Mitte Juni erscheint die professionelle Vereinschronik mit über 170 Seiten als hochwertiges Buch mit veredeltem Hardcover.

Am 22. Juni lädt der Verein die Bevölkerung zum Festakt in die Festhalle ein. Bei der Feier zum 100-Jahr- Jubiläum wird die Vereinsgeschichte des FC Eubigheim, umrahmt von packenden Bildern, live dargestellt. Im Anschluss sorgt die Bigband der „Umpfertäler Musikanten“ für ausgelassene Stimmung. Festredner ist Heinz Janalik, Ehrenpräsident Badischer Sportbund Nord. Der Projektchor unter der Leitung von Theodor Spannagel wird mit Bourani-Liedern begeistern.

Vom 12. bis 15. Juli geht es weiter mit dem Jubiläumssportfest, mit zahlreichen Highlights an allen vier Festtagen.

Zum Festauftakt am Freitag findet die erste Kinderdisco der Region statt. Ab 18.30 Uhr dürfen alle Kinder ab 0 Jahren über die Tanzfläche toben. DJ Al und DJ Morca sorgen bis etwa 20.30 Uhr für kindgerechte Partystimmung im Festzelt.

Danach geht es weiter mit der Summernight Vol. 10 „Alles ist möglich“. Zur Geburtstagsparty des Vereins bringen die beiden DJs Mac und DomAir die Gäste mächtig ins Schwitzen und servieren die besten Klassiker der letzten Jahrzehnte auf dem Plattenteller. Alles ist möglich und hörbar an diesem Abend.

Aber auch der Fußballsport kommt an diesem Tag nicht zu kurz. Ab 18 Uhr spielen Vereinsmannschaften beim beliebten „Scherbelino-Cup“.

Dieses Kleinfeldturnier, wird diesmal bereits zum sechsten Mal ausgetragen.

Bundesligaluft am Scherbelino

Der Samstag beginnt mit einem echten Highlight. Bereits ab 13.30 Uhr weht Bundesligaluft durch die Sportanlage am Scherbelino. Mit der TSG Hoffenheim und dem 1.FC Köln messen sich zwei der besten U 19 Bundesliga-Mannschaften. Die Hoffenheimer Jungs sorgten in der Youth League, der Champions League der Jugendmannschaften, für Furore und schafften es in diesem Wettbewerb bis ins Halbfinale, der sogenannten Final-Four.

Die jungen Geißböcke des 1.FC Köln hielten die U 19 Bundesliga West bis zum Ende spannend und mussten sich am Ende nur dem BVB und den Schalkern geschlagen geben. Am 13. Juli spielt der Süden gegen den Westen in Eubigheim.

Nach der Partie startet gegen 17 Uhr das zweite Eubigheimer Fußball-Dart-Turnier. Ziel ist, in kleinen Teams die meisten Punkte an der überdimensional großen Dartscheibe zu erzielen. Treffsicherheit ist hier gefragt.

Am Samstag ab 21 Uhr steigt die Lederhosen- und Dirndlparty mit den „Würzbuam“. Die bekannte Partyband hat die besten Party-Songs im Gepäck. Der Holzboden fordert Euch förmlich zum Tanzen auf.

Der Sonntag beginnt um 11 Uhr mit einem ökumenischen Wortgottesdienst. Ab 13.30 Uhr gibt es Jugendspiele. Um 14 Uhr startet das Kinderprogramm. Um 15 Uhr laufen die FC-Legenden zum Spiel ein.

Die erste Mannschaft spielt ab 16 Uhr gegen den VFL Hohenstadt, bevor sich im Einlagenspiel der TSV Oberwittstadt und der VFR Gommersdorf gegenüber stehen.

Am Sonntagabend sorgt Julia Scholz bei ihrem „Heimspiel“ für Stimmung. Die Eubigheimer Sängerin hat sich in den letzten Jahren in der Unterhaltungsszene der Region einen Namen gemacht. Auf vielen Festen hat sie mit ihrer Stimme begeistert. Bei freiem Eintritt kann man gemütliche und stimmungsvolle Stunden erleben.

Am Montag runden ab 17.30 Uhr Firmenspiele das Sportprogramm ab. Zum Festausklang hat der Festausschuss die „Die Hüngheimer“ verpflichtet. Der frühere traditionelle „Feschdles Mondaach“ soll dadurch wieder zum Leben erweckt werden. cs

