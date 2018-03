Existenz eine „Herzensangelegenheit“

Anzeige

Daneben finden auch Chorproben mit dem evangelischen Kirchenchor statt.

Trauerfeiern und ab und an gewisse Veranstaltungen werden gemeinsam von beiden Chören musikalisch umrahmt. Für sie bedeute dies „gelebte Ökumene“. Sehr erfreut zeigte sich Maria Bader bei der Vorstellung der neuen Dirigentin Katharina Schwab. Sie ist Nachfolgerin von Jutta Pfeil, die im Herbst des vergangenen Jahres ihren Abschied genommen hatte. Alles sei in Bewegung und Veränderungen stehen an, so setzte die Vorsitzende ihren Bericht fort.Der Blick in die Zukunft sei nicht gerade rosig. Schwierig ist die Suche nach den Gründen, warum die Bereitschaft zum Chorgesang immer mehr an Bedeutung verliert und viele Chöre aus diesem Grund ihre Tätigkeit aufgeben müssen.

Vor Jahren stand der katholische Kirchenchor schon einmal vor dem Aus. Doch der Zusammenschluss mit der Chorgemeinschaft Berolzheim bedeutete für die verbliebenen Sänger eine gute Lösung. Es ist für Maria Bader eine Herzensangelegenheit, die Existenz des Chores zu sichern. Dabei biete sich die Möglichkeit zur Gründung eines Projektchores an. Trend der Zukunft seien allerdings offene Singgemeinschaften. Jedenfalls sollte der Umbruch nicht ins Leere gehen. „Wir werden den Weg weitergehen, mit der Kunst der kleinen Schritte“, so die Vorsitzende zum Abschluss ihres Berichtes.

Ausführlicher Rückblick

Einen ausführlichen Rückblick auf die Aktivitäten des Chores erstattete Elvira Schmitt. Neben vielen Gottesdiensten wurden auch weitere Veranstaltungen musikalisch umrahmt. Daneben wurde im Rahmen des Patroziniums am Josefstag an die Gründung des katholischen Kirchenchores vor 70 Jahren erinnert. Dabei ehrte Maria Bader die beiden Gründungsmitglieder Gertrud Hirt und Ella Ried.

Anschließend gab es einen Empfang im Feuerwehrhaus. Die langjährige Dirigentin Jutta Pfeil wurde bei einer Chorprobe gebührend verabschiedet. Eine Wanderung fand zur Pflege der Gemeinschaft statt. Dem Kassenbericht von Claudia Haas konnte man entnehmen, dass sich Einnahmen und Ausgaben nur minimal unterschieden und der Chor auf einer soliden finanziellen Basis steht. Dem positiven Kassenbericht von Agnes Boppel folgte die einstimmige Entlastung.

Im Anschluss ehrte Maria Bader die Kassenwartin Claudia Haas für ihre 20-jährige Tätigkeit.

„Du hast Verantwortung übernommen, das zeichnet dich aus“, so die Vorsitzende. Für das Engagement und die Unterstützung überreichte sie als Dankeschön ein Blumengebinde.

Zu den weiteren Aktivitäten im laufenden Jahr soll im Hinblick auf das 70-jährige Jubiläum weitere kleine Events stattfinden. Fest steht die Maiandacht am 6. Mai.

Sie findet neben der katholischen Kirche bei der Marienstatue statt. Neben dem Jubiläumschor wird der katholische Kirchenchor von Eubigheim diese Feier mit gestalten. Weitere Planungen stehen noch an.

Den Reigen der Grußworte eröffnete die Dirigentin Katharina Schwab. Sie freute sich über die Entscheidung, diesen Chor leiten zu dürfen, und sie fühle sich in diesem Kreis sehr wohl. Dankesworte kamen von Bürgermeister Elmar Haas.

Er würdigte das Engagement des Chores und vor allem den unermüdlichen Einsatz von Maria Bader. Er würde es bedauern, wenn Gottesdienste nicht mehr von Chören begleitet würden. Für das Jubiläumsjahr wünschte er dem Chor viel Erfolg. Ortsvorsteherin Angelika Gerner äußerte großen Respekt für die Arbeit von Maria Bader und sicherte ihr auch Unterstützung im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu.

Imelda Gehrig von der Chorgemeinschaft Berolzheim dankte für die gute Zusammenarbeit und für die regelmäßigen Fahrten zu den Chorproben.

Zum Abschluss richtete Maria Bader Dankesworte an die Vorstandsmitglieder für das harmonische Miteinander, ein besonderer Dank ging an ihren Stellvertreter Manfred Hirt für dessen Unterstützung. gege

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 21.03.2018