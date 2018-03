Fähigkeiten fördern und fordern

Anzeige

Unter dem Motto „Der Literatur auf der Spur“ fand im Lernhaus Ahorn ein literarischer Rundgang statt.

Eubigheim/Ahorn. Empfangen wurden die Gäste auf der Aktionsbühne mit dem „Hey Pipi Langstrumpf“ Ohrwurm, den die Lerngruppen 2 und 5 jahrgangsübergreifend vorbereiteten. In den anschließenden Begrüßungsworten von Schulleiterin Carmen Stemmler hob diese den Anspruch an guten Unterricht hervor und betonte die Wichtigkeit einer ganzheitlichen Bildung, die am Lernhaus groß geschrieben wird. Nils Kuhn aus der Lerngruppe 7 fungierte auf der Aktionsbühne als Moderator und kündigte souverän die unterschiedlichsten Darbietungen an.

So konnten sich die Zuschauer vom Erlkönig-Rap oder dem Rattenfänger von Hameln in längst vergangene Zeiten versetzen lassen. Das Saxofon-Ensemble Berolzheim um Marcel Möhler, ein Gesangsduo aus LG 9 und die „Hip-Hopper“ aus LG 7 leisteten weitere musikalische Beiträge. Im Anschluss waren die Besucher eingeladen, auf den Spuren der Literatur zu erkunden, wie der Unterricht am Lernhaus Ahorn die Fähigkeiten und Talente der Schülerinnen und Schüler fördert und forderte. Bei den Gästen entstand somit im Rundgang durch die Lernräume ein umfassendes Bild von der vielfältigen Arbeit der Gemeinschaftsschule. Auf dem Bücherflohmarkt in der Sporthalle wurden die Kinder zu Händlern, die ihr Verkaufsgeschick unter Beweis stellten oder zu Käufern, die ihre eigene Bücherei zuhause füllten. Einen intensiveren Literaturgenuss konnte man auf der kleinen Aktionsbühne im Lernraum der LG 1 erleben: In Kaminzimmeratmosphäre lauschte man der „Lernhaus-Prominenz“ bei Lesungen aus ihrem Lieblingsbuch oder bewunderte das Dichter-Talent Milena Herm aus der LG 9.