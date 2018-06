FC Talentfrei holte Pokal

Anzeige

hohenstadt.Bei herrlichem Fußballwetter rollte nicht nur im russischen Sotchi der Ball, sondern auch in Hohenstadt.

Im Auftaktspiel des Kleinfeldturnieres trennten sich der Jugendraum Hoscht gegen Rothausch Berlsche mit 1:1. Crazy Hirsch – Fleisch und die Jungfüchse 0:2, Landjugend Karschdäide – FC Talentfrei 0:4, FSC Rinschheim – Ultras Singelsche 0:3, Jugendraum Hoscht – Lj Karsschdäide 4:0, Crazy Hirsch – FSC Rinschheim 1:1, Rothausch Berlsche – FC Talentfrei 0:4, Fleisch und die Jungfüchse – Ultras Singelsche 0 : 2, Jugendraum Hoscht – FC Talentfrei 0:2, Crazy Hirsch – Ultras Singelsche 0:0, Rothausch Berlsche – Lj Karschdäide 2:0, Fleisch und die Jungfüchs – FSC Rinschheim 3:0.

Das Halbfinale in der Gruppe A erreichte der FC Talentfrei sowie der Jugendraum Hoscht. In der Gruppe B die Mannschaft Ultras Singelsche und die Fleisch und Jungfüchs. im ersten Halbfinalspiel setzte sich der FC Talentfrei gegen die Fleisch und die Jungfüchse mit 2:0 durch. Die Mannschaft der Ultras Singelsche entschied die Partie gegen den Jugendraum Hoscht, nach einem 0:0 in der regulären Spielzeit, erst vom ominösen Punkt mit 3:2 für sich.