FranceMobil kam hervorragend an

Eubigheim.Zum nun schon dritten Mal besuchte das FranceMobil die Gemeinschaftsschule in Eubigheim. Colince Kamadjong, Französischlehrer am Lernhaus, begrüßte Lea Marchal in der Mensa, die als Lernraum umgestaltet wurde. Lea Marchal gab den Schülern der Lerngruppen 5, 6 und 7 auf sehr unterhaltsame Weise einen kurzen und kompakten Einblick in die französische Kultur.

Mit einer Vielzahl an Methoden und Spielen initiierte Madame Marchal einzelne Dialoge mit den Jugendlichen, die sich begeistert auf diese einließen. Würfelspiel, Memory, ABC-Wörterspiel sowie Lieder aus den französischen Charts zählten zu ihrem pädagogischen Repertoire.

Die Schüler aus der LG 5, die bisher keinen Kontakt mit der französischen Sprache hatten, konnten am Ende unter anderem die Fragen nach ihrem Namen, Alter oder Wohnort beantworten.