Ganztagsschulbetrieb an der Grundschule geht klar

Anzeige

Ahorn/Stuttgart.„Mit der Umstellung auf einen Ganztagsschulbetrieb im Lernhaus Ahorn kann den geänderten Anforderungen des Schulbetriebs im ländlichen Raum Rechnung getragen werden“, so der Landtagsabgeordnete für den Main-Tauber-Kreis, Professor. Dr. Wolfgang Reinhart heute anlässlich der Veröffentlichung der Liste neuer Schulen im Ganztagsbetrieb durch das Kultusministerium. Es sei ihm seit je her bei allen Schularten im Kreis ein wichtiges Anliegen gewesen, dass abseits von ideologischen Vorgaben allein das Wohl der Schüler und deren Anforderungen an einen Schulbetrieb im Vordergrund stehen, so der Abgeordnete weiter.

Das Land finanziert für den Umstieg einer Schule zur Ganztagsschule die nötigen zusätzlichen Wochenstunden bis zu 14 pro Zug. Gleichzeitig werden dann aber schon bestehende Betreuungsangebote an den Schulen nicht mehr durch Landesmittel unterstützt.

Damit gehört das Lernhaus Ahorn nun zu den insgesamt 398 öffentlichen Grundschulen, die das Unterrichtsangebot als Ganztagsschule betreiben. Noch im vergangene Jahr hatte Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann auf zwei „Ganztagsgipfeln“ mit Experten die Anforderungen und Bedürfnisse für den ausgedehnten Schulbetrieb erörtert. Hieran orientiert soll das Ganztagschulkonzept stetig weiterentwickelt werden.