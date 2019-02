Buch.„Musizieren zum Lobe Gottes und den Menschen zur Freude“ – unter diesem Motto veranstaltet der Posaunenchor aus Buch am Sonntag, 24. Februar, wieder seine „Geistliche Abendmusik“. Unter der Leitung von Kurt Meyer hat der kleine Chor wieder eine interessante Mischung aus Werken unterschiedlichster Komponisten und Musikepochen zusammengestellt. Mitgestaltet und bereichert wird dieser Abend durch den Gesangverein „Frohsinn“, unter der Leitung von Viktor Schwarz, Sabine Steinmetz und Elke Thimm. Das Konzert beginnt um 18:00 Uhr in der Kirche in Buch. gredi/Bild: Chor

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 21.02.2019