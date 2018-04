Genügend Kita-Plätze vorhanden

Anzeige

Kindergartenbedarfsplanung

Ein weiterer Tagesordnungspunkt der Sitzung war die Bedarfsplanung für die Kinder- und Kleinkindbetreuung in der Gemeinde Ahorn. Dabei wird eine Elternumfrage erstellt, um den tatsächlichen Bedarf an Betreuungsplätzen festzustellen. Der Bürgermeister zeigte sich sehr zufrieden mit dem Geburtenzahlen der letzten Jahre. „Im Schnitt werden im ganzen Gemeindegebiet zwischen 25 und 30 Kinder im Jahr geboren“, berichtete Haas. „Vor mehreren Jahren waren es mal nur 15 Geburten“, so das Gemeindeoberhaupt. Derzeit bestehen Kindergärten in Buch, Eubigheim, Berolzheim und Schillingsstadt. Das vorhandene Angebot in den unterschiedlichen Einrichtungen, das sich aus Regelgruppe, Krippengruppen und altersgemischten Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten zusammensetzt, bleibe bestehen. „Wir werden mit den geplanten Plätzen gut auskommen“, berichtete Haas von der Abstimmung mit den Kindergartenträgern. Der Gemeinderat stimmte der Bedarfsplanung der Kindergärten daraufhin einstimmig zu.

Jahresrechnung

Der Kämmerer Klaus Merkert stellte in einer Präsentation die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2016 vor. „Aufgrund der personellen Situation konnte die Jahresrechnung erst jetzt in Angriff genommen werden“, so Merkert. „Dafür habe ich eine positiven Nachricht: Die Zuführungsrate im Jahr 2016 betrug 754 590 Euro. Das liegt leicht über dem Bereich der mittelfristigen Finanzplanung. Für das Jahr 2017 geht die Verwaltung sogar von einer Zuführungsrate von über einer Million Euro aus, was ein Spitzenwert ist“, äußerte sich der Kämmerer zufrieden.

Das Gremium stimmte der vorgestellten Jahresrechnung einstimmig zu. Der Beschluss enthielt die Feststellung des Jahresabschlusses sowie die Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben.

Desweiteren musste die Haushaltssatzung für 2018 aus formalen Gründen neu beschlossen werden. Die Verpflichtungsermächtigungen für dieses Jahr betragen 1,584 Millionen Euro. Der Gemeinderat stimmte zu.

