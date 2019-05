Geringer Besuch war Wermutstropfen

Das Jahreskonzert des Musikvereins Berolzheim fand in der Turn- und Festhalle Eubigheim statt. Es war ein unterhaltsames, abwechslungsreiches, professionell vorgetragenes Konzertprogramm, von moderner bis zur traditionellen Blasmusik, untermalt von einigen solistischen Glanzstücken, wie Zirkus Renz. Das „anwesende Publikum“ war begeistert von dem vielseitigen und zugleich einfühlsamen Klangkörper.

Ein Wermutstropfen schlechthin war der relativ schwache Besuch bzw. Resonanz der Ahorner Bevölkerung. Warum nur?!! Und warum die geringe Wertschätzung gegenüber dem Musikverein. Ist es etwa Desinteresse, weil es ja „nur“ eine Blaskappelle ist und deren „ Lobby“ nicht so stark ausgeprägt ist wie bei gängigen Vereinsfesten wie Sportfesten, Heckenfesten, Maifesten, Kirchenfesten usw? Hier findet immer ein reger Zuspruch statt.

Sollte man nicht stolz und dankbar sein, in einer Gemeinde zu wohnen, wo junge einheimische Musikerinnen und Musiker, verstärkt durch befreundete Gastmusiker, zum Wohle und zur alltäglichen Abwechslung für die Gesamtbevölkerung einen kulturellen Beitrag leisten. Dies ist in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich.

Wir fragen uns: Wo sind die Altersgruppen 50-60-70 plus, die unter anderem in der Zeit von Blasmusik auf gewachsen sind. Auch Personen, die schlecht zu Fuß sind, hätten die Möglichkeit, (meines Wissens) den kostenlosen Fahrdienst des Gemeindebusses in Anspruch zu nehmen. Es wäre noch reichlich Platz gewesen.

Sonderbar für uns: Bei dementsprechenden Anlässen wie Vereinsfesten, Kirchenfesten und Jubiläen taugt die Art dieser Musik. Das anwesende bestens gelaunte Publikum jedenfalls war begeistert und dankbar für den schönen Abend.

Nach stehenden Ovationen und mehreren Zugaben durfte die Musikerinnen und Musiker samt ihrem engagierten Dirigenten Christian Morgenbrod die Bühne verlassen.

Diese Anmerkung bzw. Zeilen soll ein kleiner „Denkanstoß“ an den einen oder anderen sein, vielleicht doch bei der nächsten Einladung des Musikvereins Ahorn-Berolzheim dabei zu sein.

