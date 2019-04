Grünes Licht für Umbau des Bankgebäudes

Ahorn.Der Gemeinderat von Ahorn hat in seiner Sitzung am Donnerstag grünes Licht für den Umbau des ehemaligen Volksbankgebäudes in Buch gegeben.

Die Gemeinde will das Gebäude in der Erfastraße kaufen, anschließend sollen darin Schulungs- und Unterrichtsräume für die Abteilung Buch der Freiwilligen Feuerwehr Ahorn eingerichtet werden, wie Bürgermeister Elmar Haas erklärte. Im Zuge des Umbaus sollen an dem Standort unter anderem eine Toilette eingebaut und ein behindertengerechter Zugang installiert werden.

Das Thema Feuerwehr stand im weiteren Verlauf der Sitzung noch ein weiteres Mal auf der Agenda. Der Gemeinderat stimmte einmütig für die Einführung einer Feuerwehrsatzung sowie für die dafür notwendigen Änderung der Hauptsatzung der Kommune. Die Feuerwehrsatzung regelt künftig alle Fragen rund um die Organisation der Gemeindefeuerwehr in Ahorn. Bei der Ausarbeitung hat sich die Gemeinde an der Mustersatzung des Gemeindetages orientiert und diese in Absprache mit den Kommandanten der Floriansjünger an die Bedürfnissen vor Ort angepasst, erläuterte Rathauschef Haas.

Die Gemeinderäte beschlossen außerdem, dass der FC Eubigheim (FCE) einen Zuschuss zur Sportplatzpflege in Höhe von rund 5000 Euro erhält.

Der Hintergrund der Entscheidung: Der Sportplatz in Eubigheim wird gemeinsam vom FCE und der Schule in dem Ahorner Ortsteil genutzt. Bisher haben die beiden Nutzer die Anlage gemeinsam in Schuss gehalten. Die notwendigen Arbeiten, wie etwa Rasen mähen, düngen und die Beseitigung von Unkraut, wurden 50/50 aufgeteilt. Dies soll sich nun ändern, der FCE wird das Rasenmähen auf der Anlage zu 100 Prozent übernehmen und dafür auch entsprechende Investitionen tätigen.

Alle weiteren Kosten zur Pflege des Sportplatzes sollen weiterhin 50/50 aufgeteilt werden.

Für die Stadt bedeutet die neue Arbeitsaufteilung nach Aussage des Bürgermeisters eine Ersparnis von 1500 Euro im Jahr (bezogen auf die Arbeitsstunden des Bauhofs).

