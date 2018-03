Günter Gakstatter seit 40 Jahren eine „verlässliche Säule“

Anzeige

Hohenstadt.Die Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr, Abteilung Hohenstadt, fanden sich in der Turn-und Festhalle Hohenstadt zur Jahreshauptversammlung ein. Der Hauptkommandant von Ahorn, Berthold Karl, begrüßte hierzu besonders Ortsvorsteher Rudolf Bock sowie Bürgermeister Elmar Haas.

Rückblick

Der Kommandant bedauerte, dass er krankheitshalber eine Ausfallzeit hatte, in der er von Günter Gakstatter vertreten worden sei. Im Tätigkeitsbericht wurden neben den Feuerwehrübungen nochmals Maibaumaufstellen, Festbesuche, Mitwirkung im Verbund mit dem Sportverein VfL am Ferienprogramm und Weißwurstfrühstück in Erinnerung gerufen.

Uwe Baumann erstattete den Kassenbericht, der positiv war. Kassenprüfer Wolfram Schweizer bescheinigte eine geordnete Führung, so dass Ortsvorsteher Rudolf Bock die einstimmige Entlastung beantragte, der stattgegeben wurde.