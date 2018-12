Ahorn.Der Anschluss der Kläranlage Buch nach Hardheim hat den Gemeinderat in seiner Juni-Sitzung schon einmal beschäftigt. Das Abwasser soll von Buch nach Gericht-stetten geleitet und von dort aus der Kläranlage Hardheim zugeführt werden (wir berichteten). Nun hat sich das Ansinnen laut Bürgermeister Elmar Haas „konkretisiert“.

Weil das Abwasser von Buch im Freispiegel nach Gerichtstetten läuft und keine Druckleitung erforderlich ist, wirke sich dies positiv auf die Kosten aus. Ein weiterer begünstigender Faktor sei die Tatsache, dass sich die Hardheimer Tierkörperbeseitigungsanstalt zu 40 bis 45 Prozent an den Betriebskosten der Kläranlage Hardheim beteiligt. Die Gemeinde Ahorn würde einmal jährlich von der Gemeinde Hardheim eine Rechnung für die Abnahme des Abwassers erhalten. Nach bisherigem Planungsstand belaufe sich der Betrag auf „grob 11 000 Euro“, sagte Haas. „Hardheim wird fair mit uns umgehen“, zeigte er sich optimistisch.

Der Rathauschef machte auch noch einmal deutlich, dass eine Sanierung der bestehenden Anlage in Buch nicht förderfähig wäre. Die Kläranlage in Hardheim werde momentan „ertüchtigt“. Wie dort auch erwarte man einen Zuschuss in Höhe von 80 Prozent – „das ist alles förderfähig“.

Die Abwasserleitung von Buch bis ins Ortsnetz Gerichtstetten bleibe im Eigentum der Gemeinde Ahorn, die Unterhaltungskosten trage die Gemeinde.

Der Gemeinderat beauftragte die Verwaltung einstimmig, die Anbindung der Kläranlage Buch nach Hardheim weiter zu entwickeln, die Planungsarbeiten vorzubereiten, an der Vertragsgestaltung mitzuwirken und den Vertrag dem Gemeinderat vorzulegen. sk

