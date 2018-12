„Hier hält nicht jeder Fensterreden“

Ahorn.„Fünf gleichzeitige Bebauungsplanungen, zwei parallel laufende Erschließungen – ,Schusteräcker‘ in Eubigheim und ,In der Barth‘ in Schillingstadt: Das ist ohne fleißige Mitarbeiter in der Verwaltung nicht möglich“, bedankte sich Bürgermeister Elmar Haas in der Jahresabschluss-Sitzung in Hohenstadt bei seinem Team.

„Nachspiel“ angekündigt

Und auch sonst ging der Verwaltung die Arbeit nicht aus – etwa beim DSL-Anschluss der Gemeinde: „Das hat uns mehr beschäftigt als uns lieb war. Die Qualität, die uns da geliefert wurde, wird noch ein Nachspiel haben“, kündigte er an. Bei den Gemeinderäten und Ortsvorstehern bedankte er sich für die „Beschlussfassungen, Anregungen und Diskussionen“ in diesem Jahr. Besonders freute er sich über die „sachliche Orientierung“ des Gremiums: „Hier hält nicht jeder seine Fensterreden. Darüber kann man auch dankbar sein.“

Christian Heckmanns Reaktion im Namen des Gemeinderats: „Ich denke, es ist keine Fensterrede, wenn ich mich dem anschließe und den Dank erwidere.“ sk

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 13.12.2018