Hilfe für bedürftige Kinder

Eubigheim.Im Aussendungsgottesdienst stellte Pfarrer Steffen Kolb den Bezug von den Sterndeutern vor über 2000 Jahren zur aktuellen Sternsingeraktion her. So wie diese damals Gold, Weihrauch und Myrrhe zur Krippe brachten, so bringen die Kinder und Jugendlichen den Segen in die Häuser und unterstützen besonders Kinder mit Behinderung in Peru. Gerade in armen Ländern ist ein Leben mit Behinderung schwer. Doch „alle sind ein Abbild Gottes“ und daher engagierten sich 18 junge Menschen und sammelten 2001,01 Euro, damit kein Kind sagen muss „ich bin behindert“, sondern sagen kann „ich bin einzigartig“. een

