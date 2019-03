Im Zeichen der Digitalisierung

Ahorn.Unter dem Motto „Lernhaus 4.0“ lud die Gemeinschaftsschule zum Schulfest ein. Und der Einladung folgten viele hunderte Besucher. Den Startschuss gab die Klasse 3, die mit einem selbstgedichteten Rap zum Thema das Schulfest eröffnete. Rektorin Carmen Stemmler und Elternbeiratsvorsitzender Daniel Wittmann begrüßten anschließend Eltern, Schüler sowie die Gäste und hoben das Engagement, die Kreativität und Professionalität des gesamten Teams hervor.

Bereits seit Beginn des Schuljahres steht in Ahorn alles im Zeichen von Digitalisierung, Medienbildung, Soziale Medien etc. Das Jahresthema „Lernhaus 4.0“ begleitet die Schulgemeinschaft durch das komplette Schuljahr. In den Klassenstufen 1 bis 10 lernen die Kinder im Lernhaus sowohl die Anwendung als auch die kritische Auseinandersetzung und sinnvolle Nutzung der unterschiedlichen medialen Möglichkeiten.

Am Schulfest sollte dann Vieles davon der Öffentlichkeit präsentiert werden. So konnten die Besucher in unterschiedlichen Lernräumen Präsentationen von Fabeln, Trickfilmen oder Fotobearbeitungen verfolgen. Der Kunstraum verwandelte sich in ein Museum, in dem der Gegensatz „Digital – analog“ anhand von kreativen handwerklichen Tätigkeiten deutlich herausgestellt wurde.

Die Fachschaft der Naturwissenschaften zeigte Ergebnisse der Robotertechnik. Selbst im Musikraum konnten die Besucher erleben und ausprobieren, wie moderne Musikproduktion funktioniert. Dass es früher einmal ganz anders war, konnte im Klassenzimmer der dritten Klassen sichtbar werden. Ein alter Plattenspieler und viele weitere antike Medien versetzten die Besucher in eine vergangene Zeit. Highlight war auch das „Lernhaus-Fitnessstudio“, das in der Turnhalle eingerichtet wurde. Hier konnten sich Groß und Klein, der Enkel und seine Oma mit Hilfe von Apps oder Spielekonsolen sportlich betätigen oder in gegenseitigen Wettstreit treten.

Die Klassenstufe 9 und 10 stellte anschaulich ihre kritische Auseinandersetzung zum Jahresthema in Stellwänden und Wandzeitungen aus. Bei der „Lan-Party“ konnte man sich beim Autorennen mit den Mitspielern messen, was viele Zuschauer auf dem Smart Board verfolgten. Eltern und Gäste konnten sich wieder einmal davon überzeugen, wie engagiert, professionell und nachhaltig im Lernhaus Ahorn gelernt werden kann. „Wir sind begeistert, mit wieviel Freude hier Lehrer und Schüler leistungsstark arbeiten und lernen“ brachte es eine Mutter im Laufe der Veranstaltung auf den Punkt. lh

