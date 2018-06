„In ein paar Jahren ist das Paradies fertig“

Anzeige

Schillingstadt.Der Verein „Refugium – Integrationsprojekt Orientalischer Garten Ahorn“ präsentierte am „Tag der offenen Gartentür“ sein Projekt zum ersten Mal einer großen Öffentlichkeit.

Über 800 Besucher waren gekommen. In zahlreichen Gesprächen mit Vereinsvertretern und Asylbewerbern erfuhren die Gäste Details über die entstehenden Gartenräume wie Japangarten, Nordisch-Skandinavischer Garten, Waldgarten und den Bau des Orientalischen Gartens mit Café und Begegnungszentrum, der in den nächsten Monaten beginnen wird.

Die Verantwortlichen hatten an alles gedacht: Ein Schild „Herzlich Willkommen“ stand neben einem Hortensienstrauß auf einem Gartenstuhl an der kurzen Steigung zum Grundstück. Oben war eine Tafel: „Today in the Garten“, mit Hinweisen zu den Schönheiten des Privatgartens im englischen Stil von Daniela und Dr. Steffen Schürle. Auf dem ausgedehnten Grundstück informierten große Bauzaunbanner über die Integrationsarbeit. Für das leibliche Wohl war ebenfalls gesorgt. Im Weltgarten waren an allen markanten Stellen Hinweistafeln mit Fotos über geplante Bauwerke und Elemente wie Felsengarten, Teehaus, Waldsee und Hortensien Walk aufgestellt. „In unserem privaten Garten haben wir einen englischen Traum verwirklicht, im Verein übertragen wir die Gartenvision in eine gesellschaftliche Vision, um Flüchtlinge zu integrieren“, erklärte Refugium-Vorsitzender Dr. Steffen Schürle bei seiner Einführung. „Sinnvolle Arbeit und respektvolles Miteinander stärken das Selbstbewusstsein der Asylbewerber.“ Zahlreiche Bilder auf einem der Banner zeigten, mit welcher Freude die Flüchtlinge bei der Arbeit waren.