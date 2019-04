Margarethe Vollmer, langjährige Leiterin des katholischen Kindergartens St. Josef in Eubigheim, wurde in ihren wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Eubigheim. „Im Kindergarten, da fangen alle mal als kleine Leute an…“: Mit diesem Lied eröffnete die Kinderschar die kleine Feierstunde, die der Verabschiedung nach 28 Jahre langen Jahren als Leiterin den angemessenen Rahmen verlieh.

Für das Mitarbeiterteam fand Erika Schlesinger, in all der Zeit Vollmers Weggefährtin, persönliche Worte. „Du hast alle Veränderungen gemanagt, in den vergangenen drei Jahrzehnten gab es immer wieder Neues“, so die Kollegin anerkennend. Sie wünschte Margarethe Vollmer für den neuen Lebensabschnitt mit anderen Prioritäten all die Zeit, um ihre Wünsche, Träume und Reisen verwirklichen zu können.

Für Elternbeiratsvorsitzende Rebecca Berner schloss sich der Kreis. Einst selbst als Kind in Vollmers Obhut, ist sie nun als Elternteil im Kindergarten vertreten und brachte mit den Worten „Es geht auch eine Seele von hier weg“ die gewachsene emotionale Bindung zum Ausdruck.

Bürgermeister Elmar Haas dankte für 23 Jahre gute und angenehme Zusammenarbeit zum Wohle der Kinder und erinnerte an die gesellschaftlichen und baulichen Veränderungen wie flexible Öffnungszeiten, Schlafräume, Sanitäranlagen und vieles mehr. „Kindergartenleben wandelt sich, nichts ist statisch“, so Haas. Er betonte, dass „der Luxus von vier Einrichtungen“ in der Gemeinde attraktive und vielfältige Angebote biete und einen guten Lebensmittelpunkt für Familien garantiere. Ortsvorsteher Roland Englert lobte die Erziehungsleistung Vollmers und versicherte: „Sie haben in Eubigheim Spuren hinterlassen.“

Pfarrer Steffen Kolb, der auch stellvertretend für die örtlichen Pfarrgemeinderäte sprach, spannte den Bogen vom Bibelzitat „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben“ zu den 30 Jahrgängen an Kindern, die die Leiterin ein Stück ihres Lebenswegs begleitet hat. Sie habe Erfahrungen, Gedanken und Prägungen den jungen Menschen mitgegeben und durch ihre Arbeit wichtige Werte vermittelt, würdigte der Pfarrer.

Martina Kraus von der Kindergartengeschäftsführung der Verrechnungsstelle sprach die immer größer werdenden bürokratischen Anforderungen an die Kindergartenleitung an und erinnerte sich, dass trotz aller Mehrbelastung stets der Mensch in Vollmers Fokus stand.

Gerührt, aber auch gespannt auf den neuen Lebensabschnitt, dankte Margarethe Vollmer allen für die gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit. Da Abschied gleichzeitig Neubeginn impliziert, richtete sie mit „Halt’ die Ohren steif“, motivierende Worte an ihre Nachfolgerin Carmen Ihle, die im Namen der Eltern von Elternvertreterin Katharina Ellwanger beglückwünscht wurde.

Ihle dankte für das in sie gesetzte Vertrauen und freut sich auf eine Fortsetzung des vor vielen Jahren begonnenen Weges im Kindergarten St. Josef. Ob als Vorpraktikantin, Pfarrgemeinderätin, Elternteil und Kollegin: Stets habe sie aus verschiedenen Blickwinkeln Erfahrungen sammeln und einbringen können und sei hierbei von Margarethe Vollmer gut auf die kommenden Anforderungen vorbereitet worden.

Viele Eltern nutzten noch einmal die Gelegenheit, sich in persönlichen Worten von der geschätzten Erzieherin zu verabschieden.

Mit Margarethe Vollmers Eintritt in den Ruhestand ist auch eine Ära am Eubigheimer Kindergarten zu Ende gegangen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 13.04.2019