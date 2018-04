Anzeige

Eubigheim.Das traditionelle Jahreskonzert des Musikvereins Berolzheim findet am Samstag, 21. April, um 19.30 Uhr in der Festhalle in Eubigheim statt. Die Musiker haben unter der Leitung ihres Dirigenten Christian Morgenbrodt wieder ein unterhaltsames und umfangreiches Konzertprogramm einstudiert, das die Zuhörer bestens unterhalten soll. Ein Eintritt wird erhoben. Bild: Musikverein