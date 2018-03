Jubilare fest verwurzelt und gereift wie ein Weinstock

Anzeige

Ein Bild des Glücks

„Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun.” Mit diesen Worten Jesu verband Pfarrer Tecklenburg seine Predigt. Das Bild eines Weinstockes mit seinen vollen reifen Trauben sei für ihn ein Bild des Glückes. Fest verwurzelt und gereift, so lässt es sich auch auf den Menschen und das Leben übertragen. Dass sie nicht getrieben werden, sondern Wurzeln finden und im Glauben wachsen.

Bei allen Erfahrungen, Schicksalen, Erlebnissen und Sehnsüchten nach Glück, Gottes Zusage steht ewiglich: „Ich werde bei dir bleiben und gehe mit dir, wohin du auch gehst.”

Im Anschluss wurde in einem Gebet an die verstorbenen Mitkonfirmanden erinnert und Nicole Pfeil intonierte an der Orgel einen Choral.

Vor dem Altar hörten die goldenen Konfirmanden noch einmal ihren Segensspruch, den sie bei ihrer Konfirmation vor 50 Jahren mit auf den Lebensweg bekamen. Dazu erhielten sie ein Gedenkblatt, ebenso die weiteren Jubelkonfirmanden, die sich zum Segen im Altarraum versammelten.

Die Feier des Abendmahles beschloss der Kirchenchor mit dem feierlichen Lied „Lob meine Seel den Herrn.”

Die Konfirmanden

Goldene Konfirmation feierten Brigitte Diehm, Brunhilde Nickel, Gertrud Jas, Karin Kegelmann, Dieter Geißler und Helmut Lebert. Diamantene Konfirmation: Brigitte Kaufmann, Werner Dörzbacher, Kurt Herrmann, Herbert Oswald, Hans-Dieter Wiederroth, Rudi Wiederroth, Gustav Wörner. Vor 65 Jahren wurden konfirmiert: Doris Stadtelmeyer, Erhard Fischer, Klaus Hofmann, Dieter Kaibel, Willi Palesch, Günter Weber, Theo Wörner. 70 Jahre sind es bei Gisela Huth, Elfriede Schmidt, Gerhard Müller, Horst Walter, Edgar Wiederroth. Anneliese Weber wurde vor 75 Jahren konfirmiert. gege

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 14.03.2018