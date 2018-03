Junge Schulart feiert Jubiläum

Anzeige

Ahorn.Das Lernhaus unternimmt viele unterschiedliche Aktionen und Veranstaltungen, um die noch junge Schulart der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Das Infofrühstück bot hier vor allem den Eltern und Kindern am Übergang von der Grundschule in die weiterführenden Schulen einen Einblick in die Arbeitsweise der Gemeinschaftsschule der ersten Stunde.

Von Schülern der Lerngruppe 5 begrüßt und empfangen, konnten sich die Eltern und deren Kinder auf Entdeckungstour durch das Lernhaus machen. Ihnen standen Lernräume offen, in denen Lehrkräfte die besondere Architektur und Raumgestaltung näherbrachten. Eltern und auch Schüler gaben zu allen Fragen offen Auskunft und die Schulleitung erklärte und informierte die speziellen Fragen der Eltern zum Unterrichts- oder Schulkonzept der Gemeinschaftsschule.