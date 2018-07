Anzeige

Ahorn.Ein Abendkonzert mit dem „Sax´emble“ des MVA Ahorn-Berolzheim findet am Sonntag, 22. Juli,um 18.30 Uhr in der evangelischen Kirche in Schillingstadt statt. Auf dem Programmstehen Stücke von Johannes Brahms, Leonard Bernstein, Edard Grieg, Ludovico Einaudi und Josef Zawinul. Es spielen: Marcel Möhler (Sopransaxophon) , Christian Morgenbrodt, Sabine Post (beide Altsaxophon), Christian Zimmermann (Tenorsaxophon) und Denise Baumann (Bartionsaxophon). Der Eintritt ist frei. Bild: saxemble