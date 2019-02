„Lernhaus 4.0“ näher gebracht

Ahorn.Rektorin Carmen Stemmler und ihr Stellvertreter Matthias Fischer begrüßten in der gefüllten Mensa sowohl Eltern als auch ganz gespannte Schüler zum Infotag am Lernhaus Ahorn. In zwei getrennten Veranstaltungen erhielten danach die zwei unterschiedlichen Interessensgruppen jeweils Einblick in die Arbeit im Lernhaus.

Carmen Stemmler vermittelte in einem kurzen Inputreferat die wesentlichen Elemente der Gemeinschaftsschule in Ahorn und zeigte die besondere Philosophie und Konzeption der familiären Lernhausgemeinschaft auf. „Wir wollen Kinder in ihrer Unterschiedlichkeit annehmen und sie nach ihren Begabungen, Neigungen und Lernvoraussetzungen fördern und fordern“, so die erfahrene Rektorin.

Wie Lehrer dies ganz konkret im Unterricht umsetzen, davon überzeugten sich die Eltern an Stellwänden und in persönlichen Gesprächen mit Lehrkräften und erfahrenen Eltern. Wer spezielle Fragen zum Schülertransport hatte, stellte sie der Sekretärin und der Busbeauftragten der Schule, Annika Dötter und Simone Angstmann.

Parallel dazu erlebten die Kinder eine „special-tour“ durch das Lernhaus. Schulsozialarbeiterin Lea Molzer und die Lehrerinnen Heike Müller, Leah Jaksch-Hafner und Katharina Knerr boten den Viertklässlern eine moderne Rallye. Es mussten Codes geknackt, digitale Rätsel gelöst oder kreative Clips und Trickfilme erstellt werden, um am Ende der Tour das Zahlenschloss der Schatztruhe öffnen zu können.

Highlight des Abends war die „Live“-Übertragung der Tour in die Mensa, so dass die Eltern immer wieder mitverfolgen konnten, wie und wo ihre Kinder gerade beschäftigt waren.

