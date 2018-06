Lieber Anschluss als Modernisierung

Anzeige

Ahorn.Die Kläranlage in Buch ist in die Jahre gekommen. Andererseits werden die Anforderungen an diese Einrichtungen immer höher. Nun gibt es laut Bürgermeister Elmar Haas Überlegungen, ob es nicht Sinn macht, die Kläranlage von Buch nicht zu modernisieren, sondern an die Kläranlage in Gerichtstetten anzuschließen.

Blick über Gemeindegrenze

„Dort wären wir willkommen“, sagte Haas und sprach von einer „soliden und dauerhaften Geschichte“. Kostenrechnungen gibt es noch keine, doch wagte er schon mal eine grobe Prognose: Das Anschlussprojekt würde sich auf Kosten zwischen 1,5 und zwei Millionen Euro belaufen. Man erwartet einen Zuschuss von 80 Prozent, so dass die Belastung für die Gemeinde Ahorn noch zwischen 300 000 und 400 000 Euro liegen würde.

Der Anschluss wäre lautHaas von der finanziellen Seite her „erträglich“. Eine Sanierung der Anlage käme viel teurer, weil es dafür keinen Zuschuss gäbe. „Es ist sinnvoll, diesen Weg weiter zu verfolgen“ sagte er, zumal auch der Gebührensatz im Gemeindeverwaltungsverband Hardheim-Walldürn geringer sei.