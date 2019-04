Schwabhausen.In der evangelischen Kirche feierten die ehemaligen Konfirmanden aus Schwabhausen, Schillingstadt und Windischbuch den Tag ihrer Einsegnung. Vor 50, 60,65, 70 und 75 Jahren standen sie als junge Christen vor dem Altar und bekannten ihr „Ja” zum christlichen Glauben. In diesem Festgottesdienst standen Lob und Dank für Gottes Begleitung im Mittelpunkt. Erinnerungen an Höhen und Tiefen, Wege und Umwege im Leben der Jubelkonfirmanden waren ebenfalls ein Thema. „Freuet euch mit Jerusalem und seid fröhlich alle”, diese Bibelworte seien passend für den Gottesdienst, so Pfarrer Philipp Tecklenburg in seiner Grußansprache.

„Lätare” lautet der Name dieses Passionssonntages, das heißt in der Übersetzung „Freuet euch”. Die Botschaft der Versöhnung, festgemacht am Kreuz, und Gottes brennende Liebe zu allen Menschen sowie sein Segen, beinhaltete die Predigt von Pfarrer Tecklenburg. Gottes Segen, zugesprochen bei der Taufe und erneuert bei der Konfirmation bleibt über alle Wege und sei Hüter des Lebens. Sein Taufversprechen gilt und die Gewissheit „Fürchte dich nicht, ich bin mit dir” sei ein Geschenk.

Im Gebet und mit einem Choral wurde an die verstorbenen Mitkonfirmanden erinnert. Anschließend folgte die Segnung der Jubelkonfirmanden. Zur Erinnerung an diesen Jubeltag erhielten sie ein Gedenkblatt mit einem entsprechenden Bibelvers. Mit der Feier des Abendmahles endete der Festgottesdienst.

Goldene Konfirmation feierten Hiltrud Bonn, Edith Limbeck, Gerd Behringer, Wolfgang Bierig, Dieter Ellesser, Heinz Hofmann, und Karl Otto Weber, diamantene Konfirmation Alois Schinzel, eiserne Konfirmation Irmgard Caspar, Ortrud Deck, Elisabeth Fischer, Hannelore Geißler, Hedwig Kotzmann, Ursula Wittmer, Reinhold Dörzbacher, Peter Dietmar Kaibel und Willi Zajac, Gnadenkonfirmation Ilse Krimme, Margarete Pollak, Irma Weckesser, Herbert Brandel, Werner Geißler, Hermann Quenzer, Kurt Vollrath, Klaus Weber, Edgar Weckesser und Lothar Weckesser. Seine Kronjuwelenkonfirmation (75 Jahre) feierte Kurt Bonn. gege

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 03.04.2019