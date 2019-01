Lust auf Sprache geweckt

Ahorn.„Französisch ist so schwierig“, heißt es oft. Das muss nicht immer so sein. Um das zu beweisen, riefen 2002 Initiatoren und Sponsoren wie das Deutsch-Französische Jugendwerk (DFJW), die französische Botschaft in Berlin, das Institut français Deutschland, der Ernst Klett Verlag und die Robert Bosch Stiftung ein Projekt namens „FranceMobil“ ins Leben.

In diesem Rahmen werden französische Muttersprachler an deutsche Schulen gesendet, um Kinder und Jugendliche spielerisch für Frankreich und die französische Sprache zu begeistern. Alexandra Lehr, Französischlehrerin im Lernhaus Ahorn, nutzte die Gelegenheit, so kam bereits zum vierten Mal eine dieser Lektorinnen, Margot Donadio, nach Eubigheim an die Gemeinschaftsschule. Im Gepäck hatte sie ein frisches Bild ihres Heimatlandes, das sie unter anderem mit aktueller französischer Musik sowie kommunikativen Spielen vermittelte. Selbst die Schüler aus der Lerngruppe 5, die bisher noch keinen Kontakt mit Französisch hatten, beantworteten schnell unter anderem Fragen nach ihrem Namen, Alter oder Wohnort.

Donadios offene und authentische Art kam bei den Lernenden gut an und motivierte sie schließlich, all ihre Fragen zur französischen Kultur loszuwerden. Die Lektorin betonte bei ihrem Besuch die Wichtigkeit internationaler Mobilitätserfahrungen und zählte viele Chancen auf, die sich durch französische Sprachkenntnisse eröffnen.

Eine erste Hürde beim Erlernen der als schwierig geltenden Sprache Französisch wurde den Schülern jedenfalls, dank des FranceMobils, leicht und mit viel Spaß genommen. lh

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.01.2019