Mit Pkw überschlagen

Ahorn.Aus Unachtsamkeit ist eine 27-Jährige am Dienstagmittag mit ihrem Fiat Panda von der Fahrbahn der Autobahn 81 abgekommen und hat sich dabei leichte Verletzungen zugezogen.

Die Frau war gegen 14 Uhr zwischen den Autobahnausfahrten Boxberg und Osterburken in südliche Richtung unterwegs. Als das Fahrzeug sich der Leitplanke annäherte, riss die 27-Jährige das Steuer herum, wodurch der Pkw ins Schleudern geriet. Der Fiat überschlug sich und landete auf dem Dach. Er blieb auf dem Standstreifen liegen. Die Frau wurde leicht verletzt und vorsorglich von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ihr mitgefahrener Hund blieb unverletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.