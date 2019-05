Nach Unfall geflüchtet

Ahorn.Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Freitag gegen 13.20 Uhr auf der L1095 zwischen Berolzheim und der Autobahn-Anschlussstelle Boxberg. Ein Mercedes Lkw mit Anhänger befuhr die Landstraße von der Autobahn kommend in Fahrtrichtung Berolzheim. Ihm kam ein weißer Kastenwagen aus Richtung Berolzheim entgegen. Bei der Begegnung beider Fahrzeuge kam es zu einem Streifvorgang. Hierbei wurde beim Lkw der linke Außenspiegel gegen die seitliche Fahrerscheibe geschlagen. Sowohl Außenspiegel als auch die Scheibe der Fahrertüre wurden hierbei zerstört, der 79-jährige Lkw-Fahrer durch Glassplitter leicht verletzt. Der unfallbeteiligte weiße Kastenwagen entfernte sich im Anschluss unerkannt von der Unfallstelle in Richtung Autobahnauffahrt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallflüchtigen machen können. Hinweise werden unter 09341/81-0 von der Polizei in Tauberbischofsheim entgegengenommen. pol

© Fränkische Nachrichten, Montag, 27.05.2019