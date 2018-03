Obstbaumschnittkurs in Berolzheim

Anzeige

Berolzheim.In Kooperation mit dem Landwirtschaftsamt Main-Tauber veranstaltete der Heimatverein „Zehntweghütte“ einen ganztägigen Obstbaum-Schnittkurs mit Harald Lurz. Der Kurs startete in der Zehntweghütte mit einem theoretischen Teil. Die 35 Teilnehmer lauschten gespannt den Grundregeln für eine künftige erfolgreiche Obsternte. Mit verschiedenen Schnittwerkzeugen ausgerüstet, begann auf einer naheliegenden Streuobstwiese, mit einem gemischten Obstbaumbestand, der praktische Teil. Nach einem wärmenden Mittagsimbiss in der Hütte wurden die erworbenen Schnitttechniken in Kleingruppen trotz des eisigen Windes noch an vielen weiterem Bäumen ausprobiert. Abschließend klang der schöne und informative Tage bei loderndem Kachelofenfeuer gemütlich in der Hütte aus. Bild: Noe