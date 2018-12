Premiere ist am 11. Januar

Berolzheim.Der Theaterverein Berlscher Bühne spielt im Januar „Ein fast perfekter Ehemann“.

Wer wünscht ihn sich nicht? Einen perfekten Ehemann? So geht es auch Gabi. Sie hat ihren Ehemann satt und ist zu ihrer Freundin nach Mallorca gefahren. Ständig trägt sie ihrem Peter alles hinterher und dieser tut keinen einzigen Handschlag. Sie stellt ihm ein Ultimatum, dass er lernt, wie es im Haushalt funktioniert, sonst reicht sie die Scheidung ein. Das ist für Elfriede, die Mutter von Gaby, ein gefundenes Fressen, sie wünscht sich nichts mehr, als dass Peter und Gaby sich trennen. Olaf, der beste Freund von Peter, versucht zu helfen, was nicht ganz einfach wird, als Diana, die schöne Nachbarin bei Peter, leicht bekleidet auftaucht, weil sie sich ausgesperrt hat. Das Chaos ist schon fast perfekt, als die überfürsorgliche Nachbarin Ella einen Kammerjäger engagiert, weil sie gehört hat, dass sich Ungeziefer bei den Maurers eingenistet hat.

Gespielt wird am 11. /12. Januar um 19.30 Uhr und am 13. Januar um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Berolzheim. Einlass ist jeweils 60 Minuten vor Spielbeginn. Am 11. Januar findet um 14 Uhr die Kinder- und Seniorenvorstellung statt.

Kartenvorverkauf für alle drei Abendvorstellungen ist am 23. Dezember um 10.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus. Kartenreservierungen sind vom 27. Dezember bis 9. Januar unter Telefon 06296/1308 vorgenommen möglich. Danach sind Eintrittskarten nur noch an der Abendkasse erhältlich.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.12.2018