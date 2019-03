Sängergemeinschaft steht am Scheideweg

Schillingstadt.Als vor 60 Jahren sangesfreudige Frauen und Männer den katholischen Kirchenchor ins Leben riefen, konnte sich niemand vorstellen, mit welchen Schwierigkeiten der Chor nun zu kämpfen hat. Schon vor 20 Jahren gab es mit dem Tode des damaligen Vorsitzenden eine Zäsur. Mit viel Engagement übernahm Maria Bader den Vorsitz und musste kurze Zeit später einige Probleme lösen. Der Dirigent war überraschend verstorben und die Suche nach einem Ersatz gestaltete sich schwierig. Dazu kam ein Rückgang an aktiven Sängern.

Nachdem mit Jutta Pfeil eine Chorleiterin gefunden war, beschloss man, in Zukunft gemeinsam mit der Chorgemeinschaft Berolzheim zu singen. Trotzdem blieb der Chor eigenständig. Maria Bader organisierte mit ihrem Vorstandsteam vielerlei Konzerte und andere Events. In der Jahreshauptversammlung des Kirchenchores wurde nun deutlich, dass der Chor an einem Scheideweg steht.

Mit dem Kanon „Es tönen die Lieder, der Frühling kehrt wieder” wurde die Jahreshauptversammlung musikalisch eröffnet. Nach den Grußworten von Maria Bader folgte die Totenehrung. Anschließend informierte Bader, dass die Dirigentin Katharina Schwab aus persönlichen Gründen das Amt aufgibt.

Auch sie stehe nicht mehr für das Amt der Vorsitzenden zur Verfügung, so Bader. In ihrem Rückblick verwies sie auf die erfolgreichen Veranstaltungen der vergangenen Jahre und fand lobende Worte für die gute Zusammenarbeit mit der Chorgemeinschaft Berolzheim.

Ein Zeichen für die Ökumene sei das gemeinsame Singen mit dem evangelischen Kirchenchor bei Beerdigungen und diversen örtlichen Veranstaltungen. Ihrem Bericht konnte man entnehmen, wie sehr ihr das Wohl des Chores am Herzen lag. Ihren Rückzug begründete sie mit den Worten: „Wenn man etwas Neues beginnen will, muss man das Alte loslassen.”

Über die Aktivitäten des Chores berichtete ausführlich die Schriftführerin Elvira Schmitt. Neben den zahlreichen Gottesdiensten wurden auch andere Feierlichkeiten und Jubiläen musikalisch umrahmt. Die Pflege der Geselligkeit war ebenfalls ein Thema.

Die Kassiererin Claudia Haas zog eine positive finanzielle Bilanz. Ihr bestätigte Christel Stauch eine korrekte Kassenführung, die beantragte Entlastung erfolgte einstimmig.

Im Anschluss fanden die Ehrungen statt. Elvira Schmitt ist seit zehn Jahren Schriftführerin, Elvira Müller seit 20 Jahren aktive Sängerin und Burga Heckmann wurde für 35 Jahre aktive Sangestätigkeit ausgezeichnet.

Manfred Hirt fand ehrende Worte für die scheidende Vorsitzende. 20 Jahre habe sie die Geschicke des Chores gelenkt. Für ihr großes Engagement gebühre ihr Respekt und Anerkennung.

Die anstehenden Neuwahlen brachten kein Ergebnis. Pfarrer Edgar Wunsch bat in seiner Rolle als Wahlleiter vergeblich um Vorschläge. Es war niemand bereit, den Vorsitz zu übernehmen. Auch unterschiedliche Lösungsvorschläge führten zu keinem Ergebnis. Für Pfarrer Wunsch blieb nur die Bitte, sich doch weiterhin für den Chor und auch für die Kirche zu engagieren. Um den katholischen Mitbürgern die aktuelle Situation darzulegen, soll nun eine Versammlung einberufen werden. Er bedauerte, dass sich niemand bereit erklärt habe, zumindest Ansprechpartner zu sein, wenn für ein katholisches Gemeindeglied Grabgesang gewünscht wird.

Ortsvorsteherin Angelika Gerner äußerte ebenso Bedauern über die Situation wie Bürgermeister Elmar Haas. Beide fanden lobende Worte für Maria Bader. Er erinnere sich gerne an die Konzerte, so Haas, und dankte auch im Namen der Gemeinde der Vorsitzenden für ihr Engagement. Vereine und Chöre seien ein Stück Kultur und die Menschen müssten sich dafür engagieren.

Zum Abschluss dankte Maria Bader dem Vorstand für die loyale und gute Zusammenarbeit. Sie hoffe, dass eine Lösung für die Zukunft des Kirchenchores zu finden sei. gege

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.03.2019