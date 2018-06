Samstagszuschlag stößt sauer auf

Anzeige

Ahorn.Die Gebühren für den Grabaushub in der Gemeinde Ahorn sollen auf Antrag des Bestattungshauses Volk angepasst werden. Die letzte Gebührenanpassung fand zum 1. Januar 2013 statt. Die Erhöhung liegt laut Gemeinde in der Höhe der tariflichen Personalkostensteigerung. Ein Thema, mit dem sich der Gemeinderat Ahorn in seiner Sitzung in der Turnhalle in Buch zu beschäftigen hatte.

Der Normalgrabaushub soll von 405 auf 470 Euro, der Kindergrabaushub von 215 auf 250 und der Tiefgrabaushub von 565 auf 655 Euro erhöht werden.

Beim Urnengrabaushub sind dann statt wie bisher 185 Euro 215 Euro fällig. Der Zuschlag pro Kubikmeter Fels erhöht sich von 85 auf 100 Euro, für Wasser von 45 auf 55 Euro.