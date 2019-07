Schillingstadt.Die fünf Saxophonisten des „Sax’ emble“ spielen am Sonntag, 28. Juli, um 18.30 Uhr in der evangelischen Kirche ein in Schillingstadt. Unter dem Motto „Saxophon trifft Orgel“ wird das Ensemble vom Organisten Sebastian Scheuermann unterstützt. Es erklingen Stücke von Max Reger, Bob Chilcott und Pedro Iturralde. Der Eintritt ist frei. Bild: Sax´emble

