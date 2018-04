Schallschutz an Bahnlinie

Anzeige

ahorn.Mit Lärmschutzwänden und Schallschutzfenstern entlastet die Deutsche Bahn die Orte entlang der Bahnstrecke Rosenberg-Wittighausen künftig vom Lärm durchfahrender Züge. Aktuell liegen die Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchungen für Ahorn vor. Über die Maßnahmen aus dem Programm „Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen des Bundes“ informieren Bahn und Gemeinde Anwohnerinnen und Anwohner am Mittwoch, 11. April, um 18 Uhr im Lernhaus Ahorn in Eubigheim.

Die Ingenieure der Bahn stellen die Ergebnisse des „Schalltechnischen Gutachtens“ vor und erläutern die weitere Vorgehensweise. Die Gäste haben die Möglichkeit, ihre Fragen zu stellen. Vonseiten der Gemeinde wird Bürgermeister Elmar Haas teilnehmen. Seit 1999 wird die „Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen des Bundes“ von der Bundesregierung gefördert. Damit wurde die finanzielle Möglichkeit geschaffen, Schallschutzmaßnahmen auch entlang vorhandener Schienenwege umzusetzen. Auf dem knapp 33 400 Kilometer langen Streckennetz der Bahn sind 3700 Kilometer besonders durch Schienenlärm belastet. Bis Ende 2017 wurden rund 1700 Kilometer lärmbelasteter Strecken saniert. Bei der Lärmsanierung handelt es sich um eine freiwillige Leistung des Bundes. pm