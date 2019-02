Schnittkurs für Obstbäume

Berolzheim.Aufgrund der großen Resonanz 2018 veranstaltet der Heimatverein Zehntweghütte wieder am Samstag, 16. Februar, einen ganztägigen Obstbaum-Schnittkurs mit Harald Lurz vom Landwirtschaftsamt. Er wird den Teilnehmern die erforderlichen Schneidtechniken für eine erfolgreiche Obsternte vermitteln. Treffpunkt und Beginn ist um 9 Uhr an der Zehntweghütte in Berolzheim. Bevor es in Kleingruppen an ausgewählte Streuobstwiesen geht, gibt es einen theoretischen Teil. Das voraussichtliche Ende ist gegen 16 Uhr. Um den Mittagsimbiss in der Hütte planen zu können, sollte man sich anmelden bei Kerstin Noe, Telefon 06296/95068 oder kerstin.noe@gmx.de). Mitzubringen sind wetterfeste Kleidung und eventuell passendes Werkzeug (Handschere, Handsäge oder Schutzhelm). Lurz stellt auch wieder verschiedene Werkzeuge zum Probieren zur Verfügung.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 08.02.2019