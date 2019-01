Schuldenabbau geht weiter

Der Ahorner Gemeinderat hatte keine Einwände gegen die Annahme von Spenden über 9302 Euro durch den Bürgermeister.

Der Gemeinderat behandelte die Bedenken und Anregungen der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit für den Bebauungsplan „Rübenäcker – Abschnitt II“ mit Teiländerung „Rübenäcker“. Die Anregungen wurden in die Satzung, die das Gremium einstimmig beschloss, aufgenommen.

Bürgermeister Elmar Haas informierte, dass die Verlängerung der Veränderungssperre „Am Trieb, Lindenstraße“ vom Kommunalamt des Landratsamts als rechtmäßig bestätigt wurde. Sie trat am 28. Dezember 2018 in Kraft.

Die Vergabe der Planungsarbeiten für den Anschluss Kläranlage Buch nach Hardheim wurde in nichtöffentlicher Sitzung an das Büro Walter & Partner für 4300 Euro vergeben.

Der Gemeinderat nahm die Aufnahmekriterien für Kindergarten und Krippen billigend zur Kenntnis.

Die Gemeinde Ahorn sah bei den Bebauungsplänen der Nachbargemeinden „Einzelhandel Schaafwiese“ auf Gemarkung Boxberg, „Dell-Epplinger Weg“ in Schweigern und „Bei den drei Morgen“ in Rosenberg auf Gemarkung Rosenberg die Belange der Gemeinde Ahorn nicht berührt. Bürgermeister Elmar Haas merkte nur an, dass die Vergrößerung des Lebensmittelmarkts in Boxberg sicherlich Kaufkraft aus Ahorn abziehen werde. Dies wurde auch in die Stellungnahme aufgenommen.

Die Gemeinde Ahorn will den ehemaligen Schulsaal in Schillingstadt zu einer Wohnung umbauen. hut