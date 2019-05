Schwimmbad in Buch wird herausgeputzt

Buch.Um den Start in die neue Saison vorzubereiten, reinigten die Mitglieder des Schwimmbad-Fördervereins das Familienbad Ahorn in Buch von Grund auf und brachten es auf Vordermann. Jung und Alt halten auch nach 20 Jahren bei dieser Aktion zusammen, um dann dieses Jahr an Pfingsten den Badebetrieb wieder aufzunehmen. Mit einer Photovoltaikanlage und neuer Pumpentechnik wurde das Bad hierfür gut vorbereitet. Seit 20 Jahren wird das idyllisch gelegene Schwimmbad nun von den Mitgliedern geführt und das wird am 8. Juni mit einem Festakt auch groß gefeiert. Bild: Förderverein

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 04.05.2019