Die Weihnachtsfeier mit Nikolausbesuch lief besinnlich und familiär ab. Ein Glühweinabend kurz vor Weihnachten kam vor allem bei der Jugend gut an. Den Vereinsjahresabschluss bildete ein gelungenes Sportheimwirte-Essen mit Partnernim benachbarten Vereinsheim des SV Gerichtstetten.

Zu den jeweiligen Veranstaltungen hatte Kassiererin Elke Friedrich die Kassenstände sofort parat. Die Kassenprüfer Gaby Sczepurek und Heinz Baumann bescheinigten eine einwandfreie, geordnete und komplette Kassenführung. Ortsvorsteher Rudolf Bock hatte hierzu sowie für den gesamten Vorstand lobende Worte und beantragte die Entlastung, die einstimmig erteilt wurde.

In Vertretung von der Damengymnastik-Leiterin Heike Karl ging Sonja Zimber auf die Aktivitäten dieser Abteilung ein. Neben den wöchentlichen Übungsstunden waren Walking, Salzgrottenbesuch, Ausflug und Theaterbesuch im Programm.

Gute Erfolge

Für die Fußballer erstattete Abteilungsleiter Tim Baumann den Bericht. Beim Sportfest in Sindolsheim wurde im gut besetzten Turnier der vierte Platz erreicht. Im Gastgeberfußball-Turnier musste sich die VfL-Mannschaft erst im Endspiel dem Hirschlander „Crazy Hirsch“ geschlagen geben. Im Klassiker gegen den FC Eubigheim behielt man mit 4:3 die Oberhand. Weitere erfolgreiche Sportfestteilnahmen verbuchte der VfL in Eubigheim mit einem Sieg, ebenso in Oberwittstadt.

Souverän führte Gerhard Ernst die Wahlen durch. Auch er bestätigte die sehr gute Vereinsarbeit und freute sich, dass jeder einzelne Amtsinhaber wieder einstimmig das Vertrauen der Generalversammlung bekam und auch bereit war anzunehmen. Unter Verschiedenes ging Viola Kolbeck auf die Sportheimbewirtung ein.

Dank an die Wirte

Hier galt ihr Dank allen Wirten für ihre wichtigen Dienste jeden Sonntag und 14-tägig freitags. Auch nehmen wieder zwei Vorstandsmitglieder an einer wichtigen Fortbildung in Heilbronn teil. Die Vermietungen des VfL-Vereinsheims sei weiterhin im Programm. Dem VfL seien sechs neue Mitglieder beigetreten. Haushaltspolitisch mussten die Getränkepreise etwas angepasst werden.

Im Ausblick wurde die Versammlung über den zweitägigen VfL-Ausflug nach Amsterdam am 30. Juni/1. Juli informiert. Das Sportfest mit Fußballturnier ist auf 23./24. Juni terminiert, die Die Kerwe am 27./28. Oktober und die Weihnachtsfeier auf den 15. Dezember geplant. go

