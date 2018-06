„Selbst Verantwortung übernehmen“

Anzeige

Eubigheim.„Und so kamen sie in Scharen…“, sangen die Besucher beim Eröffnungslied „Eingeladen zum Fest des Glaubens“, und dies konnte nicht passender den ökumenischen Generationengottesdienst zum Thema „Verantwortung“ beschreiben. Überhaupt passte dieser große Begriff schon treffend für die Initiative, die Durchführung und den Gottesdienst an sich.

Denn, so wie Pfarrer Steffen Kolb von der katholischen Pfarrgemeinde mahnte, selbst Verantwortung zu übernehmen, anstatt den anderen deren Verantwortung vorzuhalten, so übernahmen acht junge Erwachsene Verantwortung und organisierten diese ökumenische Feier nebst Bewirtung zugunsten des Südafrika-Hilfsprojekts von der gebürtigen Eubigheimerin Simone Langer.

Initiatorin Franziska Wrana trat vor Wochen mit ihrem Anliegen, wieder einmal einen ökumenischen Gottesdienst zu veranstalten, an Dekan Rüdiger Krauth von der evangelischen Kirchengemeinde heran und meinte zuversichtlich, Helfer seien kein Problem.